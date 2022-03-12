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Кыргызстан и Казахстан заключили договоренности по воде

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- Наталья Крайнова
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Казахстан и Кыргызстан заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением. Об этом было сказано на первом заседании Водного совета в Казахстане под руководством премьер-министр РК Алихана Смаилова. Сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

На первом заседании Водного совета были рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана.

В целях совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане создан Водный совет под председательством премьер-министра РК. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

"В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей Правительства. Данный вопрос находится на особом контроле", - отметил Алихан Смаилов.

Министерству энергетики РК поручено не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении серого майнинга.

"Необходимо в принудительном порядке отключать серых майнеров", - заключил премьер-министр РК.


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URL: https://www.vb.kg/415394
Теги:
вода, Казахстан, Кыргызстан
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