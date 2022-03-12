Минэкономики вырабатывает антикризисные меры в партнерстве с бизнесом

Сегодня, 12 марта, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев обсудил с представителями бизнес-сообщества текущую экономическую ситуацию и антикризисные меры.

По словам министра Данияра Амангельдиева, ведомство намерено усилить государственно-частный диалог в целях стабилизации экономической ситуации в стране.

"Кабмином уже реализованы четыре пакета краткосрочных правительственных Программ по восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства. Учитывая последствия, связанные с ситуацией вокруг Украины, в целях минимизации негативных последствий разрабатывается Антикризисный план Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Сложившаяся ситуация несет в себе риски как для государства, так и для бизнеса. Поэтому будем совместно вырабатывать практические меры по недопущению кризиса, ведь бизнес лучше знает ситуацию на местах", - сказал он.

На встрече обсуждались возможности поддержки бизнеса и банковской системы в связи с ростом курса доллара, предотвращение оттока сомовых депозитов. Представители бизнес-ассоциаций выразили озабоченность в связи с ограничениями по внешнеторговым операциям с Россией, прекращению авиасообщений. Было сказано о необходимости проработать альтернативные маршруты и, в целом, вопросы транспортной логистики. Бизнесмены предложили использовать возможности Евразийского экономического союза.

Важным моментом обсуждения стал вопрос замещения дефицита поставок жизненно необходимых товаров из России и Украины, в первую очередь лекарств и продовольственных товаров.

По итогам обсуждения будет сформирована программа совместных антикризисных действий министерства и бизнеса.