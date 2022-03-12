Эксперт назвал экономические риски для Кыргызстана и меры противодействия

Факторы риска для экономики Кыргызстана назвал эксперт Секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям Азамат Акенеев в ходе встречи министра экономики и коммерции Данияра Амангельлиева с бизнес-сообществом по выработке совместных антикризисных мер.

По словам эксперта, все риски для экономики Кыргызстана можно поделить на три группы.

"В первую очередь, речь идет о финансовых санкциях, наложенных на банковскую систему, сектор гражданской авиации, экспорт высокотехнологичной продукции и продукции двойного назначения. Мы уже видим эффект от этих санкций – мигранты не могут переводить деньги в страну, экспортеры и импортеры – проводить денежные операции.

Вторая группа санкций – это экономическая блокада, при которой ряд крупных перевозчиков перестал осуществлять перевозки в Россию, останавливаются финансовые услуги, услуги по страхованию, многие приложения.

Третья группа факторов, которая представляет наибольшую угрозу для экономики Кыргызстана, - экономический кризис в России. Центральный банк России практически лишили возможности поддерживать национальную валюту. Пытаясь спасти курс рубля, ЦБ поднял учетную ставку с 9,5% до 20%, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки, ограничив снятие валюты со вкладов 10 000 долларов и др. Несмотря на это курс рубля упал более чем на 50%, а из-за введенных ограничений фактически рубль потерял статус конвертируемой валюты и средства платежа.

Россия является нашим вторым по размерам торговым партнером и основным направлением для экспорта и трудовой миграции. Падение курса рубля, покупательной способности российских потребителей, сокращение рабочих мест окажет самое прямое воздействие на экономику Кыргызстана", - считает эксперт.

Азамат Акенеев предложил в качестве ключевых антикризисных мер защитить предпринимателей от резкого падения обменного курса, сохранить возможность вести внешнеторговые операции, развивать экспортно-ориентированные отрасли, способные обеспечить приток валюты в страну взамен сокращения переводов от трудовых мигрантов.