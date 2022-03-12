Главный антимонопольщик КР сегодня посетил магазины и посмотрел цены

В Бишкеке сегодня, 12 марта, председатель Службы антимонопольного регулирования при МЭК КР Кенешбай Тайлаков посетил торговые сети "Глобус", "Фрунзе", "Народный", "Яр-марка", "Шекер" для проведения мониторинга цен на социально значимые товары и выявления причин их роста. Он также ознакомился с условиями реализации товаров, сроков годности и наличии информации для потребителей о его правах. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ходе мониторинга также были проведены разъяснительные беседы не только с представителями торговых сетей, но и с потребителями, даны комментарии в отношении роста цен и действиях, предпринимаемых антимонопольным ведомством.

В ходе мониторинга установлено, что действительно есть небольшой рост цен на отдельные продовольственные товары, который носит сезонный характер это в основном на овощи (картофель, морковь) не более 2-3%.

В связи с резким ростом курса валют и импортозависимостью республики есть рост цен на растительное масло, макаронные изделия, муку.

Кроме того, в связи с повышением оптово отпускных цен производителей, повысилась розничная цена на сахар на вторичном рынке.

В связи с чем, было подписано Соглашение о сотрудничестве на рынке реализации сахара-песка для населения между антимонопольным ведомством, хозяйствующими субъектами-производителями, импортерами и продавцами сахара-песка, в лице ОАО "Каинды Кант", ОАО "Кошой" и торговыми сетями. По условиям Соглашения, торговые сети будут реализовывать сахар-песок цене 67 сом/кг по акции с ограничением 1 кг в руки в сутки по дисконтным картам/картам лояльности, что позволит обеспечить население сахаром по доступной цене. При этом, продажа сахара свыше 1 кг будет производиться торговыми сетями по коммерческой цене.

Также, в настоящее время благодаря ранее подписанному Соглашению о сотрудничестве между Министерством экономики, антимонопольным ведомством, Минсельхозом и предприятиями мукомольной отрасли Кыргызской Республики, цены на муку стабильны. Мукомольные предприятия взяли на себя ряд обязательств по обеспечению республику мукой.

Тайлаков отметил о необходимости сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечении доступности их для населения республики.

Антимонопольный орган не станет необоснованно вмешиваться в деятельность субъектов рынка, но во избежание ценовых манипуляций и искусственного завышения цен на СЗТ, товары и услуги естественных монополий и субъектов-доминантов, будет проводит работу по их пресечению в рамках представленных полномочий.

Кроме того, по поручению руководителя службы, сотрудники антимонопольного ведомства посетили также рынки "Дордой Моторс", "Сары Өзөн", "Азиз", где также провели разъяснительные мероприятия среди продавцов и потребителей и отметили о необходимости соблюдения Законов Кыргызской Республики "О конкуренции", "О защите прав потребителей" и необходимости наличия измерительных приборов.

Как отметил Тайлаков, сотрудники антимонопольного ведомства будут ежедневно проводить мониторинг цен на социально значимые товары, выявлять обоснованность роста цен на них во избежание создания ажиотажного спроса и дефицита товаров.

Аналогичные мероприятия проводятся во всех областях республики территориальными подразделениями антимонопольного органа.