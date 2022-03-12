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В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз наличных долларов США

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы Кыргызской Республики коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями КР. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Сообщается, что в целях обеспечения экономической безопасности республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, руководствуясь статьями 17, 36, 38, 68 и 138 Закона КР "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности" правлением Национального банка от 11 марта 2022г. было принято постановление "О временных ограничениях по операциям с наличной иностранной валютой в отношении коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызской Республики".

Согласно этому постановлению установлен временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы Кыргызстана с 17:30 часов 11 марта 2022 года для коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызской Республики, имеющих лицензию Национального банка Кыргызской Республики на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.

Постановление размещено на официальном интернет-сайте Национального банка.


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URL: https://www.vb.kg/415403
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