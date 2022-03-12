Садыр Жапаров побеседовал за чаем с представителями ООН в КР и ОБСЕ

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, дав старт национальной кампании "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие") в Кыргызском государственном природном парке "Ала-Арча", побеседовал с постоянным представителем ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен и руководителем Программного Офиса ОБСЕ Алексеем Роговым. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Луиз Чемберлен отметила, что выступление президента Садыра Жапарова на Саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго было очень важным.

"Очень важно, что вы обращаете такое внимание вопросу сохранения экологии. Мы всегда поддерживаем такие инициативы", - сказала постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане.

Она подчеркнула, что реализация Кыргызстаном проектов в сфере возобновляемых источников энергии положительно скажется на решении вопроса безработицы в стране. По ее словам, ПРООН поддерживает данные инициативы республики.

Руководитель Программного Офиса ОБСЕ Алексей Рогов выразил поддержку проводимой Кыргызстаном работе по сохранению климата и проведению национальной кампании "Зеленое наследие".

Глава государства поблагодарил представителей международных организаций за участие и поддержку национальной кампании.

Садыр Жапаров, также выразив благодарность за поддержку инициативы об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития, подчеркнул, что Кыргызстан уже приступил к реализации проектов строительства миниГЭС.

Он отметил, что на данный момент Кыргызстан использует лишь малую часть своих возможностей. В этом году государство планирует обратить особое внимание на строительство гидроэлектростанций, начать строительство Камбаратинской ГЭС, что позволит не только экономить воду, но и экспортировать электроэнергию.

Также Президент Садыр Жапаров добавил, что в этом году особое внимание будет обращено обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства страны, восстановлению ирригационных систем, выделению льготных кредитов, закупке качественных семян.

Во встрече также принимали участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова, начальник Управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов.