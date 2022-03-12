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Президент посадил хвойные деревья в честь запуска компании "Жашыл мурас"

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров запустил национальную кампанию "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие")по всему Кыргызстану в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Вчера, 12 марта, глава государства высадил саженцы хвойных деревьев на территории Кыргызского государственного природного парка "Ала-Арча".

В мероприятии также приняли участие представители международных организаций, дипломатического корпуса, сотрудники Администрации Президента Кыргызской Республики, руководители государственных органов, сотрудники Управления делами Президента Кыргызской Республики и мэрии Бишкека.

Выступая перед участниками мероприятия, президент отметил, что быстрое изменение климата, ухудшение погоды и таяние ледников является проблемой не только для Кыргызстана, но и всего мира.

"Каждый человек в мире, кем бы ни был, в какой бы стране ни жил, должен бороться с негативными влияниями на климат. Не важно, живет ли в высокогорном, с холодной зимой Кыргызстане или жаркой Африке. Так как в мире по климату, воздуху и природе между государствами нет границ. Мы все дышим одним воздухом", - сказал он и призвал все страны последовать примеру Кыргызстана и перейти от слов к делу в вопросе сохранения природы и климата.

Садыр Жапаров подчеркнул, что национальная кампания "Зеленое наследие" проводится по всей республике, в каждом регионе и станет ежегодной традицией. Планируется ежегодно высаживать 5-6 млн саженцев по всей стране.

Президент напомнил, что в прошлом году на Саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго Кыргызстан предложил ООН объявить 2022 год Годом устойчивого развития гор. 16 декабря 2021 года участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержали инициативу Кыргызстана и единогласно приняли резолюцию об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития". В феврале был подписан Указ "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосист ем и климатической устойчивости".

Глава государства отметил, что мероприятие было названо "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие"), чтобы обратить внимание на важность сохранения природы для потомков. "Каждый человек должен оставить след в этом мире после себя. Человек не должен ставить цель жить только для себя, нужно оставить наследие своим детям, внукам. Оно бывает разными: материальным, духовным, климатическим. Одно из самых важных - природное наследие", - сказал он.

Президент Садыр Жапаров призвал всех сотрудников государственных органов и кыргызстанцев принять активное участие в национальной кампании "Жашыл мурас", а также не ограничиваться только посадкой деревьев, но и в дальнейшем следить и заботиться о саженцах.

Далее участники мероприятия высадили саженцы деревьев на территории парка, произвели очистку и облагораживание его территории.


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URL: https://www.vb.kg/415406
Теги:
Садыр Жапаров, экология
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