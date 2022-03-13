В Кыргызстане образован Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях реализации указа президента "Об утверждении Национальной программы развития КР до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435.

Его основной задачей является создание антикризисного управления в целях оперативного реагирования на события, происходящие в мире, которые имеют негативные воздействия на социально-экономическое развитие страны.

Руководителем Антикризисного комитета по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы является председатель кабинета министров – Руководитель администрации президента.

Заместителем председателя Антикризисного комитета утвержден первый заместитель председателя кабинета министров.

В состав Антикризисного комитета также вошли ряд руководителей профильных государственных органов.