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В Кыргызстане образован Антикризисный комитет

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане образован Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях реализации указа президента "Об утверждении Национальной программы развития КР до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435.

Его основной задачей является создание антикризисного управления в целях оперативного реагирования на события, происходящие в мире, которые имеют негативные воздействия на социально-экономическое развитие страны.

Руководителем Антикризисного комитета по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы является председатель кабинета министров – Руководитель администрации президента.

Заместителем председателя Антикризисного комитета утвержден первый заместитель председателя кабинета министров.

В состав Антикризисного комитета также вошли ряд руководителей профильных государственных органов.


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URL: https://www.vb.kg/415407
Теги:
финансовый кризис, Кыргызстан, кабмин
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