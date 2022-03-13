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В Оше впервые проходит открытое первенство КР по тяжелой атлетике

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- Наталья Крайнова
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В Оше состоялось открытие первенства КР по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В церемонии открытия турнира приняли участие глава дирекции олимпийских видов спорта Кыргызстана Исмаилов, представители Комитета по физической культуре и спорту города Ош, первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики КР Молдодосов, заслуженные мастера спорта, тренеры и спортсмены.

В соревнованиях принимают участие порядка 155 спортсменов (парни и девушки) со всех областей Кыргызстана, а также из городов Бишкек и Ош.

Организаторами первенства выступают Федерация тяжелой атлетики совместно с Комитетом по физической культуре и спорту мэрии города Ош.

Победители и призеры турнира будут награждены медалями, дипломами и ценными подарками, а также смогут попасть в состав сборной республики для участия в международных соревнованиях.

Первенство пройдет 12-13 марта.


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URL: https://www.vb.kg/415410
Теги:
спорт, тяжелая атлетика
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