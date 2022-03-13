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Названы растения на грани исчезновения из-за глобального потепления

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- Дарья Таирова
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Магнолия, группа саговников и семейство кипарисовых оказались на грани исчезновения

Сотрудники Национального музея естественной истории Смитсоновского института в США в своем исследование определили растения, которые находятся на грани исчезновения из-за глобального потепления. В числе "неудачников" оказалась магнолия, сообщает The Guardian.

Ученые проанализировали более 86 тысяч видов растений и то, насколько они важны для человека с точки зрения экономики и сельского хозяйства. В категорию "неудачников" попали 20,2 тысячи видов. Среди них, помимо магнолии, оказались группа саговников, семейство кипарисовых, включая секвойи и можжевельники, а также семейство хвойных растений под названием араукариевые.

Специалисты предупредили, что изменение климата угрожает 30 процентам всех видов растений.

В число "победителей" отнесли более 6,7 тысячи растений, которые полезны для человека. В списке оказались рис, пшеница, кукуруза и другие культуры. По данным исследования, указанные виды покрывают 40 процентов поверхности планеты.


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URL: https://www.vb.kg/415415
Теги:
экология
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