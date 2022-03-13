Samsung нашла способ сэкономить на смартфонах

Samsung произвела в 2021 году меньшее количество OLED-смартфонов, чем годом ранее. Об этом сообщает издание The Elec.

Аналитики отметили, что по сравнению с 2020 годом поставки смартфонов с IPS-матрицей резко выросли на 41 процент, а девайсов с OLED-дисплеем сократились на 15 процентов. Специалисты сделали вывод, что необычная динамика может говорить о том, что в компании нашли способ сэкономить на производстве техники.

В отчете говорится, что OLED-экраны являются более качественными и продвинутыми, чем устаревшие IPS-матрицы. Однако производить телефоны на основе жидкокристаллических панелей дешевле.

"Samsung, вероятно, намеренно сосредоточится на поставках большего количества IPS-смартфонов на фоне глобальной нехватки компонентов, которая оказывает давление на стоимость", - подытожили в Omdia.