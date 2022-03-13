Ракетный обстрел Эрбиля велся с территории Ирана

Ракетный обстрел по городу Эрбиль на севере Ирака в ночь на воскресенье велся с территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По сведениям СМИ, данную информацию подтвердили иракские и американские чиновники. Они не предоставили более подробных сведений о месте, из которого был произведен обстрел столицы Иракского Курдистана.

По словам иракского источника, целью обстрела являлось американское консульство в Эрбиле, однако ни одна из ракет, которые разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям. Пострадавших также нет.

Телеканал "Курдистан-24" ранее со ссылкой на силовые структуры сообщил, что всего было выпущено 12 баллистических ракет. По его данным, нанесен ущерб зданию, где расположен офис канала, однако жертв и пострадавших нет. Телеканал Rudaw при этом передавал, что ракет было 14. Курдские силовики проводят расследование.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что обстрел не привел к жертвам среди военнослужащих США.