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Ракетный обстрел Эрбиля велся с территории Ирана

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Ракетный обстрел по городу Эрбиль на севере Ирака в ночь на воскресенье велся с территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По сведениям СМИ, данную информацию подтвердили иракские и американские чиновники. Они не предоставили более подробных сведений о месте, из которого был произведен обстрел столицы Иракского Курдистана.

По словам иракского источника, целью обстрела являлось американское консульство в Эрбиле, однако ни одна из ракет, которые разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям. Пострадавших также нет.

Телеканал "Курдистан-24" ранее со ссылкой на силовые структуры сообщил, что всего было выпущено 12 баллистических ракет. По его данным, нанесен ущерб зданию, где расположен офис канала, однако жертв и пострадавших нет. Телеканал Rudaw при этом передавал, что ракет было 14. Курдские силовики проводят расследование.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что обстрел не привел к жертвам среди военнослужащих США.


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URL: https://www.vb.kg/415421
Теги:
Ирак, Иран, США
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