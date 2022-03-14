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В Бишкеке прошел II съезд Географического общества

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке прошел II съезд Географического общества Кыргызстана с участием торага Таланта Мамытова, сообщает пресс-служба ЖК.

Следует отметить, что Талант Мамытов является председателем попечительского совета Географического общества Кыргызстана. Эта организация объединяет специалистов в области географии, экологов, путешественников, общественных деятелей и представителей научной интеллигенции.

Мамытов подчеркнул многообразие и неповторимость природных богатств Кыргызстана.

"Перед нами стоят задачи популяризации географической науки, развития наших национальных ценностей и исторического наследия. Организация волонтерских штабов среди молодежи, создание региональных попечительских советов и развитие экотуризма также являются требованием времени", - говорит торага.

В рамках мероприятия вниманию участников съезда также был представлен фильм о защите окружающей среды и борьбе с браконьерством, подготовленный общественной организацией "Экологический порядок".

По итогам съезда Талант Мамытов вручил благодарственные письма Жогорку Кенеша представителям Географического общества Кыргызстана и общественной организации "Экологический порядок" за их активную деятельность в области охраны окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/415426
Теги:
экология, Жогорку Кенеш
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