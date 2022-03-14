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ОАЭ и Кыргызстан обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

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- Наталья Крайнова
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В Турции состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с Министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Тауком Аль-Марри. Как сообщает пресс-служба МИДа, встреча проходила на полях второго Анталийского дипломатического форума.

Подтверждая взаимный интерес к расширению двусторонних отношений, стороны обсудили ход проработки и практические шаги для реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Министра Казакбаева в ОАЭ в начале марта текущего года.

В частности, подтверждены предстоящие в 2022 году контакты на высшем и высоком уровнях. Определены параметры проведения 2-го заседания совместной Межправительственной кыргызско-эмиратской комиссии.

В ходе планируемого визита министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Таука Аль-Марри в Кыргызстан прибудет бизнес-делегация ОАЭ для проведения В2В мероприятий. В рамках Делового Совета КР-ОАЭ состоятся экспертные встречи для обсуждения путей расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между КР и ОАЭ и практической реализации целого ряда совместных мероприятий в этой области (проекты в сфере сельского хозяйства, энергетики, туризма и ряда других направлений).

В духе заявленного курса на активизацию сотрудничества, министр Казакбаев предложил создать Кыргызско-Эмиратский инвестиционный фонд, рассмотреть возможности сотрудничества в сфере гражданской авиации через развитие транзитного потенциала КР и использования богатого опыта эмиратской стороны в проведении реформ в области государственного управления, цифровизации, здравоохранения и внедрения основ зелёной экономики.

Министр экономики ОАЭ выразил заинтересованность в реализации совместных планов по развитию сотрудничества и увеличению торгово-экономического оборота между двумя странами. Отметил готовность эмиратской стороны к подписанию ряда двусторонних документов о сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/415427
Теги:
МИД, ОАЭ
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