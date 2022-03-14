Дочь ищет своего отца из Кара-Суу

В соцсетях появилась публикация, в которой женщина по имени Анжела сообщает, что ищет своего отца по имени Ходжи, родом из Кара-Суу Ошской области.

Ниже прилагаем текст публикации.

"Друзья, нужна ваша помощь. Дочь ищет отца. В г. Кара-Суу Ошской области Кыргызстана ищу человека, сейчас ему предположительно 72 года. Зовут его Ходжи, по национальности узбек, фамилия, к сожалению, неизвестна.

В 1969-1971 годах Ходжи работал парикмахером в Кара-Суу, в 1971 году его призвали в армию, затем, отслужив (место службы неизвестно), Ходжи вернулся в свой город. Ищет мужчину его дочь Анжела. Мама Анжелы, Раиса Багаева (женщина умерла), по национальности бурятка, в 1969-1970 годах работала связисткой в г. Кара-Суу, где и познакомилась с Ходжи. Молодой человек уехал служить, а Раиса вернулась на родину. О дочери Ходжи знает, он хотел вернуть их в Кыргызстан, но не сложилось. Пожалуйста, возможно, кому-либо известна эта история, отзовитесь! Будем очень благодарны всем за помощь в поиске Ходжи и его родных. Фото Раисы с дочерью, а также Анжелы прилагаю к посту. Прошу максимальный репост," - говорится в сообщении автора.