Погода
$ 105.25 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

Дочь ищет своего отца из Кара-Суу

269  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях появилась публикация, в которой женщина по имени Анжела сообщает, что ищет своего отца по имени Ходжи, родом из Кара-Суу Ошской области.

Ниже прилагаем текст публикации.

"Друзья, нужна ваша помощь. Дочь ищет отца. В г. Кара-Суу Ошской области Кыргызстана ищу человека, сейчас ему предположительно 72 года. Зовут его Ходжи, по национальности узбек, фамилия, к сожалению, неизвестна.

В 1969-1971 годах Ходжи работал парикмахером в Кара-Суу, в 1971 году его призвали в армию, затем, отслужив (место службы неизвестно), Ходжи вернулся в свой город. Ищет мужчину его дочь Анжела. Мама Анжелы, Раиса Багаева (женщина умерла), по национальности бурятка, в 1969-1970 годах работала связисткой в г. Кара-Суу, где и познакомилась с Ходжи. Молодой человек уехал служить, а Раиса вернулась на родину. О дочери Ходжи знает, он хотел вернуть их в Кыргызстан, но не сложилось. Пожалуйста, возможно, кому-либо известна эта история, отзовитесь! Будем очень благодарны всем за помощь в поиске Ходжи и его родных. Фото Раисы с дочерью, а также Анжелы прилагаю к посту. Прошу максимальный репост," - говорится в сообщении автора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415429
Теги:
Ошская область, поиски, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  