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В Бишкеке прошел благотворительный шахматный турнир "Игра во имя жизни"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке13 марта общественный благотворительный Фонд "Help The Children-SKD" совместно с Федерацией шахмат провели благотворительный шахматный турнир среди любителей "Игра во имя жизни" в городском доме культуры "Диалог".

Мероприятие проходило при поддержке Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека.

Организаторы отмечают, что цель турнира - привлечение внимания общественности к вопросам детской онкологии и сбор средств для помощи детям с онко-гематологическими заболеваниями.

Победители получили медали от благотворительного фонда "Help The Children-SKD", а также были награждены дипломами и подарочными сертификатами.

Президент фонда Елена Конева выразила искреннюю признательность за поддержку, успешное сотрудничество и высокий профессионализм вице-мэру Виктории Мозгачевой, директору Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек Мирлану Парханову. И в благодарность, президент фонда преподнесла подарок вице-мэру в виде картины из войлока, которая была сделана руками подопечных детей фонда.

Также Елена Конева поблагодарила за помощь в организации турнира Лейлу Кельдибекову, директора Городского Дома Культуры "Диалог" Жанну Чернову, спонсора ОсОО "World Class", в лице Генерального директора Надиру Касымову всех шахматистов, за активное участие в турнире.

ОБФ "Help the Children – SKD" основан в 2007 году Еленой Коневой. Организация оказывает помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими иммунологическими заболеваниями и их семьям.


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URL: https://www.vb.kg/415430
Теги:
благотворительность, шахматы, Бишкек
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