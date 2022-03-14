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ГНС провела семинары для налогоплательщиков

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба провела семинары для налогоплательщиков и граждан столицы по актуальным вопросам налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным в ходе мероприятий, которые были организованы как в формате онлайн-трансляций, так и в обычном режиме, были разъяснены вопросы, касающиеся изменений в налоговом законодательстве, в том числе норм Налогового кодекса, а также виды электронных налоговых услуг, порядок и сроки представления единой налоговой декларации, порядок применения ККМ-онлайн и другие темы.

Участники семинаров ознакомились с преимуществами электронной налоговой регистрации, возможностью представления отчетности в электронном виде, особенностями общего и специального налоговых режимов, нюансами использования онлайн-ККМ.

Кроме того, участники встреч узнали о возможностях, предоставляемых "Кабинетом налогоплательщика" Salyk.kg для разных категорий налогоплательщиков и другими ресурсами налоговой службы.


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URL: https://www.vb.kg/415432
Теги:
ГНС, налоги
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