Руслан Казакбаев встретился с госсекретарем МИД Словении

12 марта 2022 года на полях дипломатического форума в г.Анталья состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с государственным секретарем МИД Словении Станиславом Рашчаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе беседы стороны коснулись актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, отметили необходимость активизации политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, расширения договорно-правовой базы между КР и Словенией. В этих целях стороны обсудили планы по организации межмидовских консультаций и визитов на высоком уровне.

Министр Казакбаев обозначил важность наращивания взаимодействия в рамках экономического сотрудничества, в частности, выразил готовность кыргызской стороны к подписанию соглашения между КР и Словенией об экономическом сотрудничестве и созданию кыргызско-словенской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Государственный секретарь Рашчан поблагодарил кыргызскую сторону за успешную организацию Первого экономического форума Европейский Союз – Центральная Азия 5 ноября 2021 года в Бишкеке, подчеркнул роль КР в развитии сотрудничества между двумя регионами и выразил надежду на продолжение работы данного формата.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее развитие международной ситуации в мире, включая события в Украине. Министр иностранных дел отметил, что в Кыргызстане с тревогой и обеспокоенностью следят за развитием ситуации в Украине.

Министр подчеркнул, что Кыргызская Республика поддерживает начало переговорного процесса между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта и заинтересована в скорейшем достижении сторонами взаимоприемлемых решений, способствующих в первую очередь прекращению огня и выходу из кризиса. Особо отметил, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие перестали работать. Сообщил, что кыргызская сторона поддерживает любые посреднические усилия в этом направлении и при необходимости выражает свою готовность оказать содействие в установлении мира и взаимопонимания.