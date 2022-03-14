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Главы МИД 17 стран призвали талибов отменить ограничения для женщин

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- Алина Мамаева
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Министры иностранных дел семнадцати стран мира провели встречу по Афганистану и выразили глубокую озабоченность нарушениями прав человека и ограничениями в отношении женщин в Афганистане.

7 марта Австралия провела виртуальную встречу министров иностранных дел по Афганистану. Во встрече приняли участие министры из 17 стран (Австралия, Андорра, Босния и Герцеговина, Кот Д'Ивуар, Эстония, Германия, Гана, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Малави, Намибия, Новая Зеландия, Панама, Сан-Томе и Принсипи и Тонга).

Это была крупнейшая встреча женщин, занимающих посты министров иностранных дел, что свидетельствует о том, что все больше женщин занимают этот ключевой пост и что министры активно работают вместе для достижения общих целей и результатов, особенно в рамках повестки дня "Женщины, мир и безопасность".

Министры заслушали презентации трех афганских женщин о подходах и решениях, которые могут быть применены к гуманитарному кризису и кризису безопасности в Афганистане, особенно в отношении женщин и девочек.

В заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что "министры выразили глубокую озабоченность по поводу нарушений прав человека, особенно лишения женщин и девочек полного доступа к образованию и участия в нем.

"С возобновлением школьного образования в Афганистане необходимо, чтобы "Талибан" снял все барьеры и запреты, препятствующие полноценному участию женщин и девочек в подлинном образовании и школьном обучении", - отмечено в заявлении.

Министры договорились продолжать тщательный мониторинг действий Талибана, особенно в отношении женщин и девочек, и привлекать Талибан к ответственности за свои действия.

"Наши политики следовали и применяли в Афганистане неправильные подходы, что сделало страну еще беднее и отчаяннее", - говорит Фарах Мустафави, активистка по защите прав женщин.

Виртуальная встреча состоялась после того, как специальный посланник США по делам афганских женщин и правам человека Рина Амири заявила в Международный женский день, что участие афганских женщин имеет жизненно важное значение для создания инклюзивного, стабильного и экономически жизнеспособного Афганистана. В своем твиттере Рина Амири добавила, что "мы не должны забывать" афганских женщин, отстаивающих свои права.

Афганские женщины, потерявшие работу после падения прежнего правительства, заявили, что роль женщин в обществе нельзя игнорировать.

Пресс-секретарь Исламского эмирата Забихулла Муджахид сообщил в Твиттере во вторник, что Исламский эмират привержен соблюдению шариатских прав всех афганских женщин.

Тем временем члены партии "Движение за перемены в Афганистане" (MoCAP) провели 12 марта собрание в столице Кабуле, на котором призвали обеспечить доступ женщин к образованию и работе. Собрание было проведено в честь международной недели, посвященной женщинам.

Участницы вышли на улицы столицы, призывая Исламский Эмират создать комиссию для решения существующих в стране проблем в отношении женщин.

"Мы призываем Исламский Эмират поддержать нас и позволить нам выйти на работу", - сказала Зарифа Якоби, член MoCAP.

"Афганские женщины сегодня ограничены в правах. Без разрешения Исламского эмирата афганским женщинам не разрешают учиться в университетах и работать", - говорит Сара Карими, член MoCAP.

Примечательно, что режим талибов, захвативший власть в Кабуле в августе прошлого года, урезал права и свободы женщин, при этом из-за экономического кризиса и ограничений женщины в значительной степени исключены из рабочей силы.


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URL: https://www.vb.kg/415437
Теги:
Афганистан, права человека, Талибан, женщины
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