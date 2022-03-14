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Мост за 11 миллион сомов находится несколько лет в разрушенном состоянии

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- Назгуль Абдыразакова
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Видео о состоянии моста, построенного в Кара-Кульджинском районе Ошской области за 11 миллионов сомов, выложила в соцсетях Венера Касымова.

"Строительство моста было завершено в мае 2016 года. Его торжественно открывали Асилбек Жээнбеков и посол Великобритании в Кыргызстане.

Мост рухнул в 2017 году и до сегодняшнего дня остается в разрушенном состоянии. Требуем отремонтировать мост и привлечь к ответственности нардепов, наблюдавших за "сливом" 11 миллионов сомов.

Уважаемый представитель президента в Ошской области Джамалидин Исмаилович, возьмите под контроль коррупционный мост, его нужно восстановить для жителей," - говорится в публикации Касымовой.


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URL: https://www.vb.kg/415438
Теги:
Кара-Кульджинский район, коррупция, мост
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