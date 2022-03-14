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Племянника Нурсултана Назарбаева задержали по делу о хищениях

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Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды задержан по делу о хищениях в АО "Казахтелеком", передает КазТАГ со ссылкой на антикоррупционную службу.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении.

Проверяется также причастность Сатыбалды "к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства".

Ранее "Фергана" писала о роли племянника Назарбаева и его родного брата в январских беспорядках в Казахстане.

Кайрат Сатыбалды (родился в 1970 году) - старший племянник первого президента Казахстана. Его называли одним из претендентов на высший государственный пост после ухода Назарбаева. Сатыбалды сделал карьеру в органах безопасности, в КНБ он проработал шесть лет.

В середине 1998 Кайрата Сатыбалды назначили заместителем акима Астаны (ныне - Нур-Султан). В последующие годы он занимал должности вице-президента компании "Казахойл", директора департамента кадров КНБ, вице-президента компании "Казахстан Темир жолы", председателя совета директоров акционерного общества "Дуние корпорациясы". В 2010 году стал секретарем президентской партии Nur Otan. Активно занимался бизнесом. Долгое время был одним из основных акционеров АО "Kaspi.kz" (30%), через которое владел долей в АО "Kaspi Bank". Сатыбалды вышел из состава акционеров финансовой компании в 2018 году, однако два года назад журнал Forbes писал, что выход мог быть формальным и родственник экс-президента остался реальным владельцем бизнеса.

"Казахтелеком" - монополист на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг. По данным на январь 2022 года, 52,03% его акций принадлежат АО "ФНБ" Самрук-Казына", остальные 47,97% - частным структурам.

Из 47,97% акций "частных структур", 24,95% принадлежит Skyline Investment Company S. A. единственным владельцем которого значится Кайрат Сатыбалдыулы. Его ФИО и дата рождения полностью соответствуют фамилии племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды, подробнее об этом можно прочитать на сайте Factcheck.kz.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/415443
Теги:
задержание, Казахстан, семья, Нурсултан Назарбаев
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