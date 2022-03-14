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Объем воды на Токтогульской ГЭС снизился до 7,9 млрд. кубометров

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- Назгуль Абдыразакова
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Объем воды в Токтогуле составляет 7 миллиардов 944 миллиона кубометров, сообщила пресс-служба компании "Электрические станции".

По ее данным, приток составляет 164 кубометра в секунду, расход - 209 кубометров в секунду.

"В апреле 2021 года уровень воды в Токтогульском водохранилище снизился до 8,7 млрд. кубометров. Максимальная емкость водохранилища составляет 19,5 млрд кубометров. Такое количество воды было в 2017 году. Наименьший предел был достигнут в 2008-2009 гг., а затем в 2014 г. до 6,4 млрд куб. Власти Кыргызстана пытаются удерживать уровень воды в Токтогульском водохранилище. Мертвым уровнем воды считается объем в 5,5 млрд кубометров", - говорится в сообщении компании.


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URL: https://www.vb.kg/415446
Теги:
вода, Токтогульская ГЭС
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