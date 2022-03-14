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Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Иссык-Кульской РЭС

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Иссык-Кульской районной электрической сети (РЭС) открытого акционерного общества (ОАО) "Востокэлектро". Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что должностные лица Иссык-Кульской (Чолпон-Атинской) РЭС в корыстных целях незаконно подключили отдельных абонентов к системам электроснабжения без установки счетчиков электроэнергии, а абонентам, у которых имелись большие суммы задолженности, в целях укрытия долгов устанавливали новые электросчетчики.

Кроме того, в домах и зданиях, где фактически не проживали люди, оформляли документы об использовании электроэнергии и приписывали крупные долги, после чего они незаконно списывались.

В результате незаконных действий энергетиков причиненный ущерб государству составил 2 млн. 547 тыс. 744 сома.

По данному факту возбуждено уголовное дло по статье 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/415450
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, коррупция
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