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В ГУВД Бишкека опровергли закрытие уголовного дела против "Империи пиццы"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГУВД Бишкека опровергли информацию о том, что уголовное дело о массовом отравлении в "Империи пиццы" прекращено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, следствие ждет результатов экспертизы.

"ГУВД Бишкека сообщает, что 25 октября 2021 года в дежурную часть УВД Ленинского района поступило сообщение о том, что в железнодорожную больницу Бишкека поступили 73 гражданина с признаками пищевого отравления.

Данный факт в этот же день был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района по статье 295 ч.2 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил") УК Кыргызской Республики. Кроме этого, по аналогичному факту расследуется пять уголовных дел по статье 295 ч.2 УК Кыргызской Республики.

Всего в правоохранительные органы с заявлениями обратились 80 граждан.

31 января 2022 года в рамках уголовного дела для полного и объективного расследования и с целью установления истины была назначена комплексная судебно-медицинская и пищевая экспертиза. Производство поручено экспертам РЦСМЭ Минздрава Кыргызской Республики, заключение которой по настоящее время еще не готово. По результатам заключения экспертизы следственной службой будет принято окончательное процессуальное решение. В настоящее время уголовное дело в соответствии с УПК Кыргызской Республики приостановлено.

В части распространения информации, что уголовное дело прекращено, является недостоверным сведением и не соответствует действительности", - говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/415453
Теги:
ГУВД, отравление, Бишкек, уголовное дело
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