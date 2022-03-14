В Бишкеке пройдет "EXPO EURASIA – KYRGYZSTAN 2022"

С 23 марта по 25 марта в столице пройдет выставка с участием предприятий Кыргызстана и стран ЕАЭС, где гости смогут ознакомиться с продукцией из сферы строительства, дизайна и интерьера, транспорта и логистики, лизинга, энергетики, противопожарной и технической безопасности, а также услугами банков и страховых компаний. Площадь выставки составит 2 тыс.м2 . Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты КР

По ее данным, цель выставки – продвижение на внутреннем и внешних рынках качественной отечественной и зарубежной продукции и услуг, развитие экономического, научно-технического и культурного взаимодействия между предприятиями и странами Евразии.

Сразу после окончания выставки с 26 марта по 1 апреля будет организована ярмарка товаров народного потребления: мебели, товаров для дома, продуктов питания, напитков, медовой продукции, изделий легкой промышленности и т.д. Посетителям представится возможность приобрести качественную продукцию напрямую у производителей по ценам ниже рыночных.

Место проведения выставки-ярмарки: г.Бишкек, ТЦ "АЮ-Гранд".

Отличительной чертой данной выставки-ярмарки станет информационная сессия от института бизнес-омбудсмена на тему: "Бизнес-омбудсмен: защитник прав и законных интересов предпринимателей".

Все желающие смогут посетить ее в рамках "Expo Eurasia – Kyrgyzstan 2022" 24 марта. Специалисты Секретариата Бизнес-омбудсмена проведут бесплатные консультации по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей со стороны государственных органов. Начало в 11:00.