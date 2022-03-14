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В Бишкеке отметят годовщину Аксыйских событий

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- Назгуль Абдыразакова
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17 марта 2022 исполняется ровно 20 лет со дня "Аксыйской традегии" и в честь этой даты общественный фонд "Кылым шамы" проводит мероприятие "Аксы 20 лет спустя". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, на мероприятии планируется показ документального фильма, основанного на архивах "Кылым шамы", историях жертв и комментариях лиц, которые были очевидцами этих событий, выступление представителей государственных органов и дискуссия.

Справка: 17 марта 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области впервые в истории независимого Кыргызстана в отношении мирных демонстрантов было применено огнестрельное оружие, в результате чего 6 человек были убиты. Эти события в последующем приобрели народное название "Аксыйская трагедия", которая привела к отставке ряда должностных лиц и подорвала доверие к действующей власти. С тех пор эту памятную дату отмечают каждый год.


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URL: https://www.vb.kg/415458
Теги:
аксыйские события, Кыргызстан
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