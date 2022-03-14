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В столичном сквере "Ашар" посадили 190 молодых растений

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках объявленного шестимесячника по благоустройству и озеленению города Бишкек в Ленинском районе прошла посадка зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, в сквере "Ашар" вице-мэр столицы Бактыбек Абдиев, глава Ленинского района Русланбек Тагаев, руководство Японского агентства международного сотрудничества (JICА), сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз", департамент экономики и инвестиций, общественно-государственного управления капитального строительства и горожане, проживающие в жилом массиве "Ак-Орго" посадили 190 зеленых насаждений.

Весь посадочный материал закуплен со стороны Японского агентства международного сотрудничества (JICА) и Ассоциации выпускников JICA.

В рамках зелёной акции участники высадили 66 лип, 77 сосен, 35 катальп и 6500 штук живой изгороди.

Мэрия Бишкека убедительно просит бережно относиться к растениям и уважать труд сотрудников городских служб.


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URL: https://www.vb.kg/415459
Теги:
мэрия, деревья в Бишкеке
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