В столичном сквере "Ашар" посадили 190 молодых растений

В рамках объявленного шестимесячника по благоустройству и озеленению города Бишкек в Ленинском районе прошла посадка зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, в сквере "Ашар" вице-мэр столицы Бактыбек Абдиев, глава Ленинского района Русланбек Тагаев, руководство Японского агентства международного сотрудничества (JICА), сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз", департамент экономики и инвестиций, общественно-государственного управления капитального строительства и горожане, проживающие в жилом массиве "Ак-Орго" посадили 190 зеленых насаждений.

Весь посадочный материал закуплен со стороны Японского агентства международного сотрудничества (JICА) и Ассоциации выпускников JICA.

В рамках зелёной акции участники высадили 66 лип, 77 сосен, 35 катальп и 6500 штук живой изгороди.

Мэрия Бишкека убедительно просит бережно относиться к растениям и уважать труд сотрудников городских служб.