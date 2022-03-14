Госантимонополия отчиталась за 2021 год

15 марта на ежегодной основе отмечается Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day). В связи с этим антимонопольная служба КР отчиталась по итогам 2021 года. Так за этот год было рассмотрено - 387 обращений, из которых выявлено нарушений - 271 и устранено нарушений в процессе рассмотрений 217. Выдано предписаний - 263. Перерасчет с потребителями по рассмотренным службой заявлениям составил 2 млн. 307 тысяч 300 сомов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

По ее данным, обратиться и защитить свои права можно придя в службу антимонопольного регулирования при министерстве экономики и коммерции КР по адресу г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 7Б/1, при этом сделать это можно также и с помощью электронного обращения через сайт www.antimonopolia.gov.kg.