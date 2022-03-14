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Кыргызстанка вошла в топ-15 самых красивых моделей мира

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- Назгуль Абдыразакова
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11 марта в Каире (Египет) завершился грандиозный 28-й международный конкурс "Top Model of the World 2022". Кыргызстанка Саадат Асылбековавошла в топ-15 конкурса "Top Model of the World". Об этом сообщает дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан".

По ее данным, Саадат Асылбекова дошла до финала конкурса и вошла в топ пятнадцать самых красивых моделей мира. Напомним, что попасть на конкурс ей было не так-то просто: в конкурсе приняли участие 75 стран со всего мира, а до самого финала добрались 52 стран мира. Также отметим, в этом году на конкурсе не смогли принять участие Россия и Украина.

"Саадат Асылбекова находилась в числе фавориток конкурса со дня приезда. Пользователи социальных сетей с первого дня оставили много восторженных комментариев в ее адрес: Саадат Асылбекову сравнивали с красавицей из Диснеевских сказок "Мисс Мулан". Восхищались ее огненной харизмой и точеной фигурой, отдавали должное ее успехам в пройденных конкурсных этапах. В финальной церемонии красавицы не только продемонстрировали идеальные фигуры, дефилировали в купальниках, но и блеснули эрудицией в интеллектуальном конкурсе.

Оценивали финалисток приглашенные представители судьи из 6 из европейских, западных и азиатских стран.Напомним, Саадат Асылбекова на конкурсе находилась с 25 февраля по 13 марта 2022 года. Со дня приезда на конкурс, Саадат успешно прошла более 10 конкурсных этапов из 14 представленных. Саадат Асылбекова прекрасно держалась на сцене, отлично показала себя в финале и на конкурсе купальников, Мы с нетерпением уже ждем ее на родине", - говорится в сообщении дирекции.

Также по сообщению дирекции титул Top Model of the Wolrd 2022 выиграла представительница из Чешской Республики-Наталия Косендова. Первой вице стала представительница из Эквадор-Николь Замбраноб, а тройку лидеров закрыла представительница из Колумбии-Даяна Сарденас.

Согласно условиям контракта, Саадат Асылбекова на протяжении одного года, до официальной передачи Национального Титула следующей преемнице остается в составе Дирекции Национального конкурса "Мисс Кыргызстан". Ей предстоит принимать участие в благотворительных и социально значимых мероприятиях в стране и за её пределами. Напомним, Дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" является официальным представителям международного конкурса "Top Model of the Wolrd" на территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/415465
Теги:
Кыргызстан, конкурс красоты
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