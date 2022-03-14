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В Бишкеке задержана серийная мошенница

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном жилмассиве Кара-Жыгач сотрудники Главного оперативно-режимного управления Службы исполнения наказаний (при взаимодействии с работниками ОВД Панфиловского района) задержали 30-летнюю Ж.А.Д.

Женщина разыскивалась за то, что обманным путем снимала золотые кольца, цепочки и другие изделия с несовершеннолетних учениц на территориях средних школ в Панфиловском, Московском и Жайылском районах Чуйской области.

Установлено, что с целью завладения драгоценными изделиями у малолетних девочек она выезжала туда с начала 2022 года. По имеющимся данным, за Ж.А.Д. числится около 10 таких эпизодов.

Кстати, ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления и имеет судимости.

Сейчас органами внутренних дел указанных районов проводятся следственные действия для установления лиц, имеющих причастность к указанным фактам, а также пострадавших от противозаконных действий серийной мошенницы.


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URL: https://www.vb.kg/415469
Теги:
ГСИН, золото, мошенничество, Панфиловский район, Кыргызстан
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