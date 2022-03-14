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Видеоигры, по мнению ученых, помогают восстановиться после инсульта

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- Анастасия Карелина
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Исследование ученых из Университета Миссури показало, что терапия, основанная на видеоиграх, помогает пациентам восстановиться после инсульта и улучшить двигательные навыки. Об этом пишет hightech.fm.

В своем эксперименте американские ученые использовали игру Recovery Rapids, чтобы пациенты могли проходить реабилитацию, "выполняя задания в веселой интерактивной среде". Обычные упражнения после инсульта повторяющиеся и монотонные, поэтому люди редко придерживаются их в полной мере.

"Традиционная реабилитация очень интенсивная и занимает от трех до четырех часов за сеанс. Благодаря новому подходу с видеоигрой мы сокращаем расходы пациента и время работы", - пояснила одна из авторов исследования Рэйчел Проффитт.


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URL: https://www.vb.kg/415477
Теги:
наука, здоровье, в мире
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