Загрязнение воздуха сократит жизнь детей на 20 месяцев

Новорожденные дети, которые в настоящий момент дышат загрязненным воздухом, проживут более короткую жизнь. Плохая экологическая обстановка сократит их жизнь на 20 месяцев, в некоторых странах - на три с лишним года. Об этом пишет The Guardian.

К неутешительным выводам пришла международная организация State of Global Air.

В 2019 году загрязнение воздуха вошло в пятерку самых значимых причин ранней смерти во всем мире. Тогда было зафиксировано около 7 миллионов случаев. Это больше, чем от курения, малярии и неподобающей гигиены.

В наиболее пострадавших странах люди часто вдыхают вредные вещества вместе с дымом при приготовлении еды и отоплении дома.

В рейтинге загрязненности воздуха лидируют города Индии. В их атмосфере содержится в 20 раз больше твердых частиц, чем положено по рекомендациям ВОЗ. Высокие показатели загрязнения также зафиксированы в Равалпинди (Пакистан), Каире (Египет) и Кампале (Уганда). Во многих африканских городах не удалось оценить масштаб проблемы из-за нехватки данных.