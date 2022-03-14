Новый способ использования стволовых клеток предложили ученые

Ученые СибГМУ совместно с российскими и иностранными коллегами разработали перспективный способ целевой доставки лекарств в организм на основе клеточных технологий, более эффективный и менее токсичный по сравнению с приемом таблеток или инъекциями препаратов. По словам авторов, их разработка поможет развитию регенеративной медицины и тканевой инженерии. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) в организме взрослых людей формируют различные клеточные популяции и обеспечивают регенерацию костей, хрящей и некоторых других тканей организма. По данным ученых Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), МСК могут поглощать и переносить в патологические участки микроконтейнеры с лекарствами, что позволяет надеяться на целевую (таргетную) терапию.

Это имеет особое значение для доставки тех лекарственных средств, которые плохо проникают через тканевые барьеры организма - желудочно-кишечный тракт и гематоэнцефалический барьер, отметил профессор кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ Игорь Хлусов.

Исследователи сумели в определенных условиях насытить МСК синтетическими микрокапсулами без нарушения структурной целостности и подвижности клеток. Клетки, загруженные микрокапсулами, сохраняли свою подвижность и способность мигрировать через поры размером 8 микрометров, что позволяет их использовать в качестве носителя для адресной доставки микрокапсулированных препаратов и биологических молекул, например, нуклеиновых кислот.

В ближайшее время ученые проведут апробацию технологии микрокапсулирования с различными лекарственными средствами и биологическими молекулами, которые обладают терапевтическими свойствами при лечении различных заболеваний.