Президент обсудил с бизнесменами законопроект об амнистии активов

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями отечественного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, на встрече с участием представителей всех ветвей власти и бизнес-сообщества презентован и обсужден проект закона "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", который был разработан с участием государственных органов и бизнеса.

Также обсуждена текущая ситуация в отечественной экономике, намечены пути совместного взаимодействия в целях вывода экономического развития страны на новый уровень.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что данный законопроект, прежде всего, направлен на уменьшение доли "теневой" экономики, обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов.

Как отметил президент, на протяжении всей независимости в Кыргызстане большой проблемой является высокий уровень "теневой" экономики.

Садыр Жапаров подчеркнул, что на сегодняшний день страна открывает новую страницу своей истории, а для воплощения в жизнь и эффективного достижения целей этого законопроекта имеется достаточно политической воли и гарантий со стороны государства.

Он отметил ряд особенностей разработанного законопроекта, в котором, в частности, значительно усилены государственные гарантии в части защиты от уголовного преследования.

"Законодательные акты о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц принимались в истории нашей страны пять раз. Но в силу разных обстоятельств это так и не дало желаемых результатов. При этом важно отметить, что законопроект даст все гарантии неприкосновенности со стороны государства", - сказал Садыр Жапаров.

На мероприятии с докладами и комментариями выступили председатель кабмина - Акылбек Жапаров, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, генеральный прокурор Курманкул Зулушев, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

В свою очередь со стороны бизнеса из различных сфер, свои предложения и видения по практической реализации указанного законопроекта озвучили предприниматели Омурбек Бабанов, Аскар Салымбеков, основатель компании "Шоро" Жумадил Эгембердиев, генеральный директор ОсОО "Умут и К" Кайрат Абдуллаев, генеральный директор ОАО "Производственно-строительной фирмы "Бишкеккурулуш" Аскар Молдобаев, директор ОсОО "Кыргызцентрпродукт" Манас Белошаров, генеральный директор ОсОО "КАС технолоджис» ; Акылбек Мамыров и др. Они отметили своевременность принятия законопроекта.

Президент Садыр Жапаров ответил на поднимаемые со стороны бизнеса вопросы и дал соответствующие поручения задействованным государственным органам.

По итогам встречи представители государственных органов во главе с президентом и отечественные предприниматели подписали соответствующий протокол о намерениях ("джентельменское соглашение").

На встрече со стороны бизнес-сообщества приняли участие представители таких сфер экономической деятельности, как сельское хозяйство, строительство, туризм и многие другие.