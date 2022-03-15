Вирус все еще с нами

В Кыргызстане вчера было зарегистрировано 11 случаев COVID. Накануне примерно столько же. Умерших нет. Омикрон, к которому, кажется, все успели привыкнуть, сдает свои позиции. Но, как заявляют наши ученые, контролирующие ситуацию, коронавирус продолжает мутировать и распространяться по всей планете. Лабораторные исследования в Японии говорят даже об "очень плохих новостях", указывая на то, что новый подвариант омикрона заразнее своего предшественника, а также смертоноснее. Последние новости из Дании (где на подвариант приходится 90 процентов всех новых случаев заболевания) также свидетельствуют о том, что штамм оказывает значительное воздействие на здоровье и смертность в стране снова растет. Третий год мир охвачен пандемией, и, кажется, успех не на стороне человечества. Как отмечают наши врачи разных специальностей, последствия пандемии будут преследовать человечество еще долго. Просто они не изучены.

Как пояснили эпидемиологи, уже доказано, что субвариант омикрона BA.2 (он же стелс–омикрон) обзавелся способностью уклоняться от тестов и примерно на 30 процентов более заразен, чем его предшественник. Там, где присутствует BA.2, число зарегистрированных случаев стремительно растет. Причем вирус значительно изменился. Теперь он по–другому проникает в клетку и по–другому воздействует на легкие: вирус обладает эволюционным преимуществом, а его способность меняться вызывает серьезное беспокойство. То есть вирус по– прежнему опасен - он крайне эффективно передается между людьми. Иными словами, распространение варианта BA.2 может стать серьезной проблемой для глобального здравоохранения в самом ближайшем будущем. Учитывая все имеющиеся на сегодняшний день данные о COVID–19, появление новых симптомов - вопрос времени. Вариант BA.2 уже существенно отличается от известной ранее картины болезни - головокружение и усталость теперь сопровождают чихание, кашель и боль в горле. Перепутать коронавирус с обычным ОРВИ становится все сложнее.

Исследователи предупреждают - если распространение нового варианта не удастся остановить, мир столкнется с бешеным ростом заболеваемости и смертей. Ситуация, в которой мы оказались сегодня, буквально развязывает штамму руки.

Но какими бы необычными ни оказались новые варианты, нельзя забывать о вакцинах, которые снижают риск тяжелого течения COVID–19 и смерти. Это подтверждает и снижение количества заболевших, и уровень смертности среди них. Всего в Кыргызстане привито второй дозой почти 1 миллион 200 тысяч человек. Бустерной - более 120 тысяч.

Но методические рекомендации по профилактике короны по–прежнему актуальны, хотя и чуть изменились. В России, например, рекомендуются сохранение масочного режима только в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции. Но отменяются действовавшие до этого меры, включая социальную дистанцию и ограничения по заполняемости залов кинотеатров, кафе. Хотя у нас они вообще мало где и действовали. Но есть и хорошая новость. Минздрав России на этой неделе зарегистрировал препарат атериксен для лечения COVID–19. Показанием к его применению является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых.

И на фоне предупреждения ученых сообщение о том, что ВОЗ отложила проверку производства "Спутника V" в России, вызывает недоумение. Причиной якобы стала отмена всех авиарейсов между Европой и Россией. Но прилететь в Россию можно и через другие страны. Как говорится, захотели, прилетели бы.