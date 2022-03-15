Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей

"В Кыргызской Республике Закон "О защите прав потребителей" был принят 10 декабря 1997 года. И сегодня хочется еще раз напомнить всем кыргызстанцам о том, что у них, как у потребителей, есть права, которые охраняет государство в лице службы антимонопольного регулировании при Министерстве экономики и коммерции, - сказал vb.kg главный специалист отдела службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Чынгыз Жантаев. - В 2021 году к нам поступило 387 обращений от граждан. В результате рассмотрения жалоб удалось восстановить законные права подавляющего большинства потребителей – наших граждан, обратившихся к нам. Перерасчет с потребителями по рассмотренным службой заявлениям составил 2 миллиона 307 тысяч сомов".

- Куда можно обратиться за защитой своих прав в случае конфликта из-за покупки некачественного товара?

- Каждый день кыргызстанцы покупают продукты, товары первой необходимости, медикаменты, пользуются услугами всевозможных салонов, фирм, учреждений. Но, к сожалению, не всегда услуги, которые им оказывают, или товары, которые они приобретают, оказываются качественными, доступными и безопасными. Людям приходится сталкиваться и с обмерами, обвесами, браком и обманом. При этом основная масса потребителей не знает, как защитить свои права и куда обращаться.

Для этого и существует наша служба. Ни одно обращение потребителей не остается без тщательного рассмотрения. Можно принести заявление в службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, которое находится по адресу: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 7Б/1. Можно изложить свою жалобу в электронном виде и отправить на наш сайт: www.antimonopolia.gov.kg, - сообщил vb.kg Чынгыз Жантаев. Но люди должны знать хотя бы основные правила, регулирующие отношения при получении той или иной услуги, знание которых поможет избежать неприятностей, связанных с нарушением их прав.

- Какие это правила? Напомните.

- В частности, Законом "О защите прав потребителей" предусмотрены обязательства для продавцов, исполнителей или изготовителей товаров, работ и услуг предоставлять потребителю полную и достоверную информацию, выдавать подтверждающий документ о покупке, получении услуги или выполнении работы.

В случае приобретения товара ненадлежащего качества покупатель имеет право потребовать:

безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление самим потребителем, а также соразмерного уменьшения покупной цены; замены на товар той же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения договора купли-продажи. Потребитель возвращает продавцу или изготовителю товар ненадлежащего качества с требованием возврата его стоимости.

Из досье vb.kg

15 марта 1983 года Генеральной Ассамблеей ООН был принят документ "Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по защите прав потребителей", а этот день был закреплён в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей.

Импульсом же послужило историческое выступление президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году, в котором он сформулировал четыре основных права потребителя:

право на безопасность; право на информацию; право на выбор; право быть услышанным.

Позднее к ним добавились ещё четыре: