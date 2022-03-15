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В Баткенской области зарегистрировано землетрясение

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- Айжан Мамбеталиева
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По данным Института сейсмологии НАН, 14 марта в 12 часов 29 минут на территории Узбекистан зарегистрировано землетрясение с силой в эпицентре 5 баллов.

Толчки землетрясения ощущались в селах Жаны-Жер, Достук, Кулунду, Жаны-Жол Лейлекского района Баткенской области 3 балла.

В селах Тогуз-Булак, Восточный, Маданият, Катран, Кара-Суу, Булак-Башы, а также в городе Сулюкта, в селах Ак-Татыр, Самаркандек, Уч-Добо, Рават Баткенского района 2,5 балла.

По данным пресс-центра МЧС, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.


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URL: https://www.vb.kg/415493
Теги:
Баткенская область, землетрясение, Узбекистан, Кыргызстан, МЧС
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