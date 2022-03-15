В Баткенской области зарегистрировано землетрясение

По данным Института сейсмологии НАН, 14 марта в 12 часов 29 минут на территории Узбекистан зарегистрировано землетрясение с силой в эпицентре 5 баллов.

Толчки землетрясения ощущались в селах Жаны-Жер, Достук, Кулунду, Жаны-Жол Лейлекского района Баткенской области 3 балла.

В селах Тогуз-Булак, Восточный, Маданият, Катран, Кара-Суу, Булак-Башы, а также в городе Сулюкта, в селах Ак-Татыр, Самаркандек, Уч-Добо, Рават Баткенского района 2,5 балла.

По данным пресс-центра МЧС, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.