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Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР подала иск против компании Meta

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Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp, а также ожидает наложения штрафа в отношении компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в заявлении говорится, что комиссия ожидает, что суд наложит на компанию "максимальный штраф", эквивалентный 10% от их совокупного оборота средств.

По данным комиссии, решение передать дело в суд связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, когда Meta (тогда компания Facebook) намеревалась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API. Представители платформы в ноябре 2020 года обратились к комиссии с жалобой по этому вопросу.


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URL: https://www.vb.kg/415497
Теги:
суд, ЮАР, соцсети, новости мира
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