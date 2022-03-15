Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР подала иск против компании Meta

Комиссия по вопросам конкуренции ЮАР обратилась в суд с иском против компании Meta из-за "злоупотребления доминирующим положением" в стране соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp, а также ожидает наложения штрафа в отношении компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в заявлении говорится, что комиссия ожидает, что суд наложит на компанию "максимальный штраф", эквивалентный 10% от их совокупного оборота средств.

По данным комиссии, решение передать дело в суд связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, когда Meta (тогда компания Facebook) намеревалась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API. Представители платформы в ноябре 2020 года обратились к комиссии с жалобой по этому вопросу.