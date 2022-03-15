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Военные РФ задействовали новые танки Т-72Б3М на учениях в Таджикистане

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Современные танки Т-72Б3М, недавно поступившие на вооружение российской военной базы в Таджикистане, впервые применили на учениях. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

Партия из 30 танков Т-72Б3М поступила на перевооружение базы в декабре 2021 года. Батальон современных танков значительно повысил боевые возможности мотострелкового соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа.

"Российские военнослужащие 201-й военной базы впервые применили новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты (БМП-2М) в тактическом учении, которое стартовало в условиях горно-пустынной местности на юге Таджикистана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на основном этапе учений мотострелковые подразделения, усиленные танками, отработают активные действия в обороне и наступлении с нанесением контрударов. Экипажи современных танков с улучшенными боевыми характеристиками выставят огневые засады и выполнят маневры во фланг и тыл противника.

Тактические учения проходят с 14 по 18 марта на полигоне Харб-Майдон. В них принимают участие более 1 тыс. российских военнослужащих, задействованы свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/415501
Теги:
Россия, Таджикистан, Вооруженные силы
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