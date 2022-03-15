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В Африке впервые встретили вид летучих мышей с комичными чертами морды

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- Айжан Мамбеталиева
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В Руанде в национальном парке Ньюнгве впервые за 40 лет удалось встретить подковообразную летучую мышь Хилла. В 2021 году вид получил статус находящегося под угрозой исчезновения, но экологи опасались, что он уже вымер. Но оказалось, рукокрылые просто спрятались в глубине тропиков. Об этом сообщает The Guardian.

Животное нашли еще в 2019-м, но ученым потребовалось три года, чтобы подтвердить его видовую принадлежность. В ходе этого длительного исследования впервые в истории была записана эхолокация этих летучих мышей.

Подковообразная летучая мышь Хилла обладает комичными, гиперболизированными чертами морды. Она питается насекомыми, но ее точный рацион неизвестен, как и поведенческие характеристики.


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URL: https://www.vb.kg/415511
Теги:
Африка, новости мира
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