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Политолог о том, почему закон о легализации активов может не иметь успеха

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- Бакыт Басарбек
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Политолог и журналист Мусуркул Кабылбеков выразил сомнение, что законопроект "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" в случае принятия будет иметь успех в обществе. Своим мнением по этому поводу он поделился с редакцией vb.kg.

По его словам, у людей нет самого главного на сегодня - доверия к своему государству.

"Возможно, этот закон - правильный шаг, но я сомневаюсь, что он будет иметь успех. У многих граждан нет доверия к государству, так как показывает наш опыт, завтра все может поменяться кардинально. Люди не верят ни правоохранительным органам, ни судебной системе, ни каким-либо госучреждениям. И это понятно, так как многие высокопоставленные чиновники сами замешаны в теневом бизнесе. Так что ключевое слово здесь "доверие". Конечно, найдутся и те, кто захочет легализовать спрятанные активы, но скорее всего это будут те, про которых и так все известно", - сказал Мусуркул Кабылбеков.

Напомним, вчера на встрече с бизнесменами президент КР Садыр Жапаров презентовал проект закона "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", который, по словам главы государства, направлен на уменьшение доли "теневой" экономики, обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов.

"На сегодняшний день страна открывает новую страницу своей истории, а для воплощения в жизнь и эффективного достижения целей этого законопроекта имеется достаточно политической воли и гарантий со стороны государства. Законодательные акты о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц принимались в истории нашей страны пять раз. Но в силу разных обстоятельств это так и не дало желаемых результатов. При этом важно отметить, что законопроект даст все гарантии неприкосновенности со стороны государства", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/415515
Теги:
бизнес, теневая экономика, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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