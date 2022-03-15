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Хрящи носа и ушей будут печатать из человеческих клеток на 3D-принтере

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- Анастасия Карелина
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Британские ученые начнут печатать на 3D-принтере хрящи носа и ушей из человеческих клеток. Об этом пишет "Би-би-си".

Университет Суонси в Уэльсе потратит 2,5 миллиона фунтов стерлингов на исследование новаторской технологии 3D-печати хрящей носа и ушей, созданных из человеческих клеток и растительных материалов. Данную технологию можно будет использовать для помощи людям, рожденным без частей тела или получившим шрамы на лице из-за ожогов, травм и рака.

Пластический хирург Иэн Уитакер считает, что технология 3D-печати позволит быстрее проводить пластические операции и снизит их стоимость.

В настоящее время людям восстанавливают нос и уши, вырезая часть ребра и как бы подкладывая его под кожу. Это болезненная процедура, после которой могут появиться рубцы.

"Я надеюсь, что клинические испытания можно будет провести в ближайшие два года или пять лет, и что Уэльс станет одним из первых мест в мире, где пациенты получат пользу от этой технологии", - говорит Иэн Уитакер.

"Би-би-си" отмечает: люди с рубцами и шрамами ожидают, что технология может изменить их жизнь. Например, шестилетняя Элизабет, потерявшая несколько пальцев и ухо во время пожара, когда ей было полгода, назвала исследование "захватывающим".

"Мы надеемся, что работа ученых принесет пользу таким детям, как Элизабет, и им не придется сталкиваться с физическими и психическими последствиями наличия шрамов", - сказал отец девочки.


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URL: https://www.vb.kg/415516
Теги:
Великобритания, наука
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