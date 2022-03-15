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Без сюрпризов: Сердар Бердымухамедов стал новым президентом Туркменистана

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- Умар Тамашев
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Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, набрав 72,97 процента голосов, сообщил избирком Туркменистана. Об этом сообщается в Телеграмм-канале ТАСС.

Напомним, 12 марта в Туркменистане состоялись досрочные выборы президента страны. Голосование завершилось в 19 часов вечера. Как следует из данных ЦИК, проголосовало 97,12 процента избирателей, ведется подсчет голосов.

ЦИК зарегистрировал 9 кандидатов на пост главы государства. Среди них вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.


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URL: https://www.vb.kg/415519
Теги:
выборы, Туркменистан, политика
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