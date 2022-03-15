Канада готова поддержать экономику КР в условиях санкций против России

Канадская сторона предложила рассмотреть возможности сотрудничества для смягчения негативных последствий санкций в отношении России на экономику Кыргызстана. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Как отмечают в МИД, замминистра иностранных дел Айбек Молдогазиев и посол Канады Алан Хэмсон обсудили совместные мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Канадой.

"Они также выразили готовность к укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В этом отношении отмечена перспективность сотрудничества в сферах "умного сельского хозяйства" и достижения углеродной нейтральности",- сообщила пресс пресс-служба МИДа.

По итогам встречи достигнута договоренность поддерживать постоянный рабочий контакт для продвижения обсужденных вопросов.