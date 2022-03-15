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Создана нейросеть для повышения точности диагностики зубочелюстных аномалий

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" с коллегами разработали нейросеть, позволяющую за 1-3 секунды диагностировать распространенные зубочелюстные аномалии. Новая разработка совместима практически с любым персональным компьютером. Об этом сообщает ТАСС.

Зубочелюстные аномалии, связанные с неправильным смыканием челюстей и расположением зубов во рту, приводят к эстетическим и функциональным проблемам. До сих пор основным инструментом диагностики таких аномалий остается цефалометрический анализ рентгеновских снимков головы. Однако цефалометрия - времязатратный и дорогостоящий метод диагностики, при котором анализ снимков выполняется врачом вручную.

Ученые из НИТУ "МИСиС", Самарского государственного медицинского университета и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН разработали программный комплекс на основе искусственного интеллекта, позволяющий быстро и с высокой точностью диагностировать распространенные зубочелюстные аномалии. В основе технологии лежит специальная нейронная сеть, нацеленная на эффективное распознавание графических образов. Разработка позволяет автоматизировать процесс анализа рентгенографических снимков, что экономит время врача и пациента.

При этом, как отмечают авторы разработки, для использования программного обеспечения (ПО) не требуется специального оборудования: достаточно наличия персонального компьютера. Время анализа снимка в зависимости от мощности процессора занимает от одной до трех секунд.

"Точность постановки диагноза разработанной нейросетью составляет в среднем до 1,5 миллиметра отклонения от эталонных значений положений анатомических ориентиров, локализованных тремя независимыми экспертами-ортодонтами, возможные возникающие погрешности в постановке диагноза могут быть скорректированы в ручном режиме врачом", - рассказал один из авторов разработки Константин Добратулин.

Авторы разработки отмечают, что в дальнейшем созданный ими алгоритм может быть интегрирован в программное обеспечение и системы, которые используются в медицинских учреждениях. Кроме того, в теории разработанное программное обеспечение может быть совместимо с отечественным оборудованием и ПО, так как использует библиотеки с открытым исходным кодом и может быть доработано и адаптировано для обеспечения совместимости.


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URL: https://www.vb.kg/415523
Теги:
здоровье, в мире
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