В NASA заявили, что ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС

Ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС. Планы по взаимодействию с Россией остаются в силе. Об этом заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано. Об этом пишет ТАСС.

"Наша работа на МКС продолжается уже 20 лет и за последние три недели ничего не изменилось. Центр управления работает успешно и без проблем. Мы не видим какого-то влияния происходящих вокруг нас событий и можем выполнять нашу работу", - заявил Монтальбано.

Он также добавил, что планы по отправке "Союза" к МКС 18 марта и возвращение американского астронавта Марка Ванде Хая на "Союзе" на Землю 30 марта остаются в силе.

Джоэл Монтальбано заявил, что NASA продолжает контакты с Роскосмосом по текущей работе МКС.

"В эту пятницу предстоит запуск "Союза". На Байконуре все идет хорошо. Мы взаимодействуем с нашими российскими коллегами по этой операции. NASA не получала от России сигналов о планах внести изменения в работу МКС и исходит из того, что эта работа продолжается согласно имеющимся планам", - заявил Монтальбано.

По словам Монтальбано, независимая работа российского и американского сегментов на МКС невозможна, они нужны друг другу для поддержания работы станции. NASA продолжает подготовку к реализации соглашения о перекрестных полетах с Россией к МКС.

"Мы нужны друг другу, чтобы работать на МКС. На этот момент пока планируем обмены командами. В нашем расписании стоит тренировка космонавтов в Хьюстоне, а также поездка нашей команды в Звездный городок для подготовки к работе на "Союзе". Что касается Белого дома, они знают, что мы продолжаем данные операции. Нам задают иногда какие-то вопросы, мы на них отвечаем, но на сегодняшний день мы продолжаем работать в соответствии с этими соглашениями", - сказал Джоэл Монтальбано.