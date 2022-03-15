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В Кара-Балте возле уранового хвостохранилища посадят первые саженцы

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- Бакыт Басарбек
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В Кара-Балте пройдет мероприятие по посадке первых саженцев в запланированном парке возле уранового хвостохранилица. Об этом редакции vb.kg рассказал эколог и гражданский активист Бакыт Казаков, который долгое время добивался строительства этого парка.

По его словам, мероприятие пройдет 21 марта этого года.

"Я уже побывал на приеме у министра экологии Динары Кутмановой и местной администрации Кара-Балты с просьбой оказать содействие в приобретении саженцев, которых требуется 1000 штук. Пообещали посодействовать, но пока вот жду ответа. Местное сообщество полностью поддерживает эту инициативу по строительству парка, так как это вопрос нашей с вами безопасности. Как я уже рассказывал, раньше это зона вокруг уранового хвостохранилица строго охранялась, но после распада СССР здесь стали строиться жилмассивы. Поэтому крайне важно провести хоть какие-то мероприятия по минимизации радиационного влияния, в том числе и строительство парка", - рассказал эколог.


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URL: https://www.vb.kg/415526
Теги:
Кара-Балта, экология, радиация, парк
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