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Глава Минздрава: Эрнст Акрамов лопух и он ненавидит кыргызов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на открытии отделения травматологии в Национальном госпитале высказался по поводу предложения некоторых кыргызстанцев присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице.

По его словам, Акрамов ненавидит кыргызов.

"Он лопух. Я с ним работал. Он же ненавидит кыргызов и он никогда не считал кыргызов народом", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев назвал этим словом директора клиники микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова.


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URL: https://www.vb.kg/415530
Теги:
Минздрав, Эрнст Акрамов, Алымкадыр Бейшеналиев
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