Президент Садыр Жапаров принял верительные грамоты от послов 21 страны

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов ряда иностранных государств, аккредитованных в стране. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Верительные грамоты вручили послы Федеративной Республики Германия Габриэла Геллил, Республики Албания Кастриот Робо, Мексиканских Соединённых Штатов Гильермо Алехандро Пуэнте Ордорике, Исламской Республики Мавритания Сид Ахмед Эль Бекайе Хамади, Королевства Норвегии Джон Микал Квистад, Королевства Таиланд Чатчаван Сакорнсин, Латвийской Республики Ирина Мангуле, Федеративной Демократической Республики Эфиопия Адем Мохамед Махмуд, Йеменской Республики Мухаммед Мотахар Алашаби, Итальянской Республики Марко Альберти, Королевства Бельгии Анри Вантигем, Республики Боснии и Герцеговины Желько Самарджия, Республики Ганы Эрик Овусу-Боатенг, Румынии Мадалина Лупу, Эстонской Республики Тоомас Тирс, Доминиканской Республики Франк Ханс Данненберг Кастельянос, Канады Алан Хэмсон, Республики Северная Македония Сали Лимани, Королевства Испании Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, Греческой Республики Эфталия Какиопулу и Объединенных Арабских Эмират Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики.

Торжественная церемония началась с приветствия Почетным караулом глав иностранных дипломатических миссии.

Затем послы вручили верительные грамоты президенту Садыру Жапарову.

Глава государства поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в КР и пожелал больших успехов на ответственной службе.

Он выразил уверенность, что их профессиональная деятельность принесет положительные результаты в деле укрепления и развития межгосударственных отношений и сотрудничества.

Президент заверил, что главы дипмиссий могут рассчитывать на поддержку и благожелательное отношение со стороны государственных органов и кыргызского народа.

Садыр Жапаров подчеркнул, что внешнеполитический курс Кыргызстана остается последовательным, предсказуемым, прагматичным и нацеленным на продвижение национальных интересов в международном сотрудничестве в рамках двухсторонней и многосторонней дипломатии.

Как отметил глава государства, взаимодействие с иностранными государствами продолжится реализовываться в соответствии с общепризнанными принципами межгосударственных отношений и международного права, закрепленных уставом ООН, и с полным учетом существующих взаимных обязательств в двустороннем и многостороннем форматах.

"Со всеми странами мы настроены продолжить генеральную линию по интенсификации политико-дипломатических контактов, развитию торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал он.

В завершение своего выступления президент Садыр Жапаров выразил надежду, что при активном участии послов межгосударственные отношения будут наполняться новым содержанием, взаимовыгодными проектами, полезными инициативами и в целом динамично развиваться на благо народов стран, в интересах международной безопасности и стабильности.