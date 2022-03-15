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Бермет Барыктабасова: Глава Минздрава нарушил Кодекс этики госслужащих

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- Асия Канаева
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Независимый эксперт, специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова считает, что своими поступками и высказываниями глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев нарушает Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики.

Бермет Барыктабасова высказала свое отношение к событиям, в последнее время сотрясающим медицинское сообщество Кыргызстана, спорным действиям и экспрессивным высказываниям главы Минздрава. Вот, что она сказала в эксклюзивном комментарии vb.kg.

"Алымкадыр Бейшеналиев в последнее время не стесняется в выражениях. Общество ему это позволяет. Начал ведь он не с Акрамова. Промолчали пациенты, когда он называл их алкашами, наркоманами. Промолчали врачи, когда их называли ворами и обманщиками. Простили одни, другие. И он почувствовал безнаказанность, что может вести себя как угодно, оскорблять, унижать. Вообще-то у нас есть Кодекс этики госслужащих. А Бейшеналиев чиновник высокого ранга. И сколько раз он уже нарушил этот кодекс? Но ему все сходит с рук. Вчера он вновь проявил неуважение, теперь уже к зрителям – встал и ушел с эфира. Человек совершенно не отдает отчета своим действиям, нецензурно выражается в эфире. Этого нельзя позволять. Как минимум, ему нужно объявить выговор, наложить штраф. В какие времена такое было возможно?! Да, то, что делает Бейшеналиев, нравится толпе, ведь толпа хочет зрелищ. Поэтому его многие поддерживают. Но в соцсетях много троллей и фейковых аккаунтов. Они тоже делают погоду. А вот медицинская общественность, увы, проигрывает эту, можно сказать, информационную войну. Интеллигенция, как правило, не хочет ввязывается в конфликты. Думает, что не надо опускаться до такого уровня. Опять же этот человек занимает высокий пост, возглавляет Минздрав и не коммуницировать с ним не получается уже даже по долгу службы. Поэтому все его слушают", - говорит Бермет Барыктабасова.


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URL: https://www.vb.kg/415536
Теги:
Минздрав, Эрнст Акрамов, Алымкадыр Бейшеналиев, скандал, Бермет Барыктабасова
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